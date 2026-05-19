Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw landet im Bachbett

Jena (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Gemdental zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw war dort in den angrenzenden Gemdenbach gerutscht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer mit seinem Fahrzeug im Bereich des Gemdentals wenden. Dabei geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Bach und kam dort zum Stillstand. Zunächst bestand die Vermutung, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt sei. Dies bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Der Fahrer blieb äußerlich unverletzt, wurde aufgrund seines Alters und des Ereignisses vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit technischer Hilfe aus dem Bach geborgen werden.

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