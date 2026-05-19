Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe auf Parkplatz beschädigt

Jena (ots)

Auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Rudolstädter Straße in Jena kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen den Vormittags- und Nachmittagsstunden die Heckscheibe eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Jena hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (03641-810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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