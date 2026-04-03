Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallflucht auf Parkplatz

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Restaurants in Lauterecken ein geparktes Auto beschädigt. Nach der Kollision fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar und wird entsprechend verfolgt. Zeugen, die sich genannten Zeitraum auf dem Parkplatz oder im unmittelbaren Umfeld aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu einem Fahrzeug erbeten, das beim Rangieren oder Ausparken auffällig war oder den Parkplatz nach einem möglichen Anstoß verlassen hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369 14599 entgegen.|joe

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