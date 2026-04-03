Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schaden verursacht und geflüchtet

Meisenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag beschädigte ein Fahrzeug am Paul-Schneider-Gymnasium in der Präses-Held-Straße die dortige Steintreppe und entfernt sich im Anschluss unerlaubt. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Unfall am Mittwochnachmittag (01.04.26) gegen 17:30 Uhr ereignet haben dürfte. Zeugen konnten zu dieser Zeit einen lauten Knall wahrnehmen. Gleichzeitig konnte ein LKW am Unfallort gesehen werden. Dieser soll dort eine längere Zeit verweilt und im Anschluss seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter Tel. 0631 369 14599 in Verbindung zu setzen. |mast

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