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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verletzte nach Zusammenstoß

Glanbrücken (Kreis Kusel) (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Horschbacher Straße. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge befuhren die Horschbacher Straße hintereinander in Richtung Ortsmitte. Als der Vorausfahrende plötzlich verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der Fahrer des nachfolgenden Autos zu spät und fuhr auf den PKW vor ihm auf. Durch den Aufprall erlitten die Insassen des vorderen Fahrzeugs leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. |mast

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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