Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erneuter Kontrolleinsatz zum Behördenziel "Sichere Innenstadt"

Oberhausen (ots)

Weniger als zwei Wochen nach dem letzten Kontrolleinsatz der Polizei Oberhausen mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes, fand am Dienstag (12.05) erneut ein Präsenzeinsatz, organisiert vom Bezirksdienst, zum Behördenziel "Sichere Innenstadt" statt. Die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Oberhausen durchstreiften in der Zeit von 11 bis 19 Uhr in diesem Sondereinsatz erneut die Innenstadt, insbesondere die Fußgängerzone auf der Marktstraße. Im Fokus lagen dieses Mal vor allem die Nutzung von Fahrrädern und E-Scootern in den Fußgängerzonen sowie die Kontrolle der Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, aber andere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sollten geahndet werden.

Im Verlauf der Kontrollaktion wurden 129 verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt:

- 55 Verstöße von Radfahrerinnen und Radfahrern, die die Fußgängerzone trotz bestehender Beschilderung verbotswidrig befuhren

- 37 Verstöße von Nutzerinnen und Nutzern von E-Scootern, die ebenfalls die Fußgängerzone verbotswidrig befuhren

- 26 Verstöße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

- 4 Strafverfahren wegen des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

- 3 Fälle von Beförderung weiterer Personen auf E-Scootern

- 2 Verstöße gegen die Pflichtversicherung bei E-Scootern

- 1 Verstoß wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

- 1 Verstoß wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt

- 1 Strafanzeige wegen Diebstahls

"Mit unserem neuen Behördenziel Sichere Innenstadt setzen wir einen klaren Schwerpunkt: Die Menschen in Oberhausen und vor allem auch in der Innenstadt sollen sich sicher fühlen", so Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Entscheidend dafür ist, dass wir immer wieder Präsenz zeigen und genau hingucken - und vor allem, dass alle bei der Polizei Oberhausen an einem Strang ziehen. Deshalb bin ich sehr stolz auf einen weiteren Einsatz in so kurzer Zeit und vor allem auch auf die sehr gute und enge Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhausen. Nur gemeinsam können wir Probleme frühzeitig erkennen und konsequent für mehr Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt sorgen."

Und der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz Oliver Olbers ergänzt: "Sicherheit und Ordnung müssen im Stadtbild spürbar sein - und das funktioniert nur, wenn wir unsere Präsenz in der Innenstadt weiterhin erhöhen. Wir schreiten konsequent dort ein, wo Straftaten und Ordnungsverstöße begangen und Regeln missachtet werden. Das stärkt die Sicherheit der Menschen vor Ort und trägt dazu bei, dass die Menschen sich hier gern aufhalten."

"Die wiederholten gemeinsamen Kontrolleinsätze zeigen, dass die Oberhausener Sicherheitsbehörden eng und verlässlich zusammenarbeiten - genau das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von uns", betont Michael Jehn, Ordnungsdezernent der Stadt Oberhausen. "Entscheidend ist dabei nicht nur die Verfolgung schwerwiegender Straftaten. Auch die konsequente Ahndung kleinerer Verstöße trägt dazu bei, Regeln im öffentlichen Raum durchzusetzen und das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig zu stärken. Wer erlebt, dass unsere gemeinsamen gesellschaftlichen Spielregeln gelten und eingehalten werden, gewinnt Vertrauen in den Rechtsstaat. Diese Präsenz und Konsequenz sind eine wichtige Grundlage für eine sichere und lebenswerte Innenstadt."

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