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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trümmerfeld und zahlreiche Pkw beschädigt nach Verkehrsunfall

POL-OB: Trümmerfeld und zahlreiche Pkw beschädigt nach Verkehrsunfall
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Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.05.) kam es gegen 03:25 Uhr auf der Weseler Straße in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW verlor in Höhe der Mathildestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren geparkten Pkw, die teilweise in Vorgärten und gegen eine Mauer geschoben wurden.

Der Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Polizeikräften an, mit etwa 50 km/h unterwegs gewesen zu sein und einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Tier ausgewichen zu sein. Aufgrund des Spurenbildes und der erheblichen Schäden ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass das Fahrzeug möglicherweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein großflächiges Trümmerfeld. Mehrere Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, vier Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Weseler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Im BMW befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 130.000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der BMW sowie der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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