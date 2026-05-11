Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach laut kommt leise - Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung

Oberhausen (ots)

Da die sonntagabendliche (10.05.) Nachtruhe durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße nicht eingehalten wurde, verständigte ein Nachbar des Störenfrieds gegen 22:45 Uhr erstmals die Polizei. Vor Ort konnten die Polizistinnen und Polizisten auch unmittelbar der Verursacher der Ruhestörung antreffen, bei dem sie zur Ruhe ermahnten.

Keine 30 Minuten später setzte die Ruhestörung jedoch wieder ein, weswegen dieselben Einsatzkräfte erneut den Betroffenen aufsuchten und ihm letztmalig unter der Androhung seiner Ingewahrsamnahme die Möglichkeit einräumten, die Nachtruhe einzuhalten.

Zwei Stunden später (11.05., ca. 01:30 Uhr) ging jedoch der dritte und letzte Anruf eines Nachbarn bei der Leitstelle ein, dass der Betroffene weiterhin randaliere und gröle. Die vor Ort erschienenen Beamtinnen und Beamten konnten diese Feststellungen teilen, denn der 33-Jährige nahm die Einsatzkräfte bereits mit lautstarkem Geschrei in Empfang. Die zuvor angekündigte Ingewahrsamnahme wurde nun durchgeführt. Hierbei musste der 33-Jährige an Armen und Beinen gefesselt werden, da er sich vehement gegen die Polizeikräfte wehrte. Alle Beteiligten blieben hierbei unverletzt.

Im Polizeigewahrsam wurde dem 33-Jährigen abschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Ruhestörung eingeleitet.

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