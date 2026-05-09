POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und Bor. Mönchengladbach U23 am 09.05.2026, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Freitag (01.05.) gegen 04:00 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann im Bereich der Rückseite des Hauptbahnhofs an der Hansastraße von Passanten mit Verletzungen im Gesicht angetroffen. Der Mann gab an, dass ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei. An den weiteren Verlauf könne er sich nicht erinnern. Er vermute jedoch, Opfer eines Angriffs ...

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