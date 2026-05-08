Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Totalschäden nach Frontalzusammenstoß

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.05.) kam es gegen 16:35 Uhr im Kreuzungsbereich Buschhausener Straße / Hansastraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich frontal miteinander und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer die Ebertstraße in Fahrtrichtung Hansastraße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links auf die Hansastraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der Buschhausener Straße in Richtung Ebertstraße geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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