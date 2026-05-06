Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenhandel am Saparoshje-Platz - Festnahme in der Innenstadt auf frischer Tat

Oberhausen (ots)

Am Dienstagvormittag (05.05.) konnte am Saparoshje-Platz erfolgreich ein Tatverdächtiger auf frischer Tat beim Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen werden.

Etwa gegen 10:30 Uhr befand sich am Dienstag ein Bezirksdienstbeamter auf fußläufiger Streife in der Oberhausener Innenstadt - ganz im Zeichen des Behördenziels "Sichere Innenstadt". Als er im Zuge dieser Streife unter anderem über den Saparoshje-Platz ging, erkannte er einen Mann mit einem schwarzen Beutel in der Hand, der sich im Bereich der Passage aufhielt und sich verdächtig verhielt. Als der Beamte den Mann kontrollieren wollte, ergriff dieser unmittelbar die Flucht und warf den Beutel weg. Im weiteren Verlauf seiner Flucht über mehrere hundert Meter versuchte der Flüchtige dann, sich vor dem Polizisten hinter einem Fahrzeug zu verstecken. Dies gelang ihm jedoch nicht, er wurde unmittelbar vor Ort festgenommen. Anschließend gingen mehrere zur Verstärkung gerufene Einsatzkräfte den Fluchtweg des 35-Jährigen ab und konnten hierbei den schwarzen Beutel wiederfinden. Darin enthalten: Insgesamt 48 kleine Tütchen und Behältnisse mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln.

Im Zuge der anschließenden Sachverhaltsklärung stellte sich dann heraus, dass nach dem 35-Jährigen ohnehin gefahndet wurde, denn gegen ihn bestanden bereits zwei Haftbefehle. Daher wurde er abschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun in Haft ein umfangreiches Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

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