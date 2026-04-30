Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erneuter Kontrolleinsatz in Oberhausener Innenstadt - Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam für mehr Sicherheit

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Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend und bis in die Nacht hinein (29.04.) führte die Oberhausener Polizei gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Oberhausen einen Sondereinsatz in der Innenstadt durch. Hierbei bestreiften sie fußläufig Bereiche rund um die Innenstadt, den Hauptbahnhof, angrenzende Parks sowie die Marktstraße und diverse Seitenstraßen. Auch ein Kradfahrer war an dem Einsatz beteiligt und bestreifte den Innenstadtbereich.

Im Rahmen des Sondereinsatzes wurde folgendes festgestellt:

1 x Festnahme nach einem E-Scooter-Diebstahl (samt Sicherstellung des E-Scooters)

1 x Ingewahrsamnahme

2 x Strafanzeige (1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 1 x § 316 StGB - Fahren unter Alkohol und Drogen)

8 x Platzverweis

3 x Beobachtungs- und Feststellungsbericht

4 x Aufenthaltsermittlung

Insgesamt 41 Ordnungswidrigkeiten, davon:

29 x Ordnungswidrigkeit nach der StVO davon

- 3 x 2 Personen auf einem E-Scooter

- 3 x Fußgänger-Rotlicht

- 19 x Parken (in Fußgängerzone und im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb markierter Flächen)

- 1 x Verstoß gegen das Verbot der Einfahrt

- 1 x Gurt nicht angelegt

- 1 x falsches Abbiegen

- 1 x Fahren ohne Licht

11 x Ordnungswidrigkeiten nach der Ordnungsbehördlichen Verfügung (Stadtverordnung) davon:

- 2 x Verunreinigung des Stadtgebiets

- 4 x Verstoß gegen das Alkoholverbot am Hauptbahnhof

- 4 x Zweckentfremdung von Sitzmobiliar

- 1 x Verhalten, das andere belästigt (hier: lautes Grölen)

- 1 x Ordnungswidrigkeit nach dem OWiG - Falsche Namenangabe

Im Rahmen des Behördenziels ziehen die Beschäftigten aller Direktionen an einem Strang. Mit Einsätzen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, wird gemeinsam Präsenz gezeigt und Problembereiche werden frühzeitig erkannt. Das Ziel ist, die Sicherheit in der Innenstadt objektiv und subjektiv nachhaltig zu verbessern.

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