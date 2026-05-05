Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgängerin an grüner Ampel angefahren - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (04.05.) wurde an der Kreuzung Helmholtzstraße/Friedrich-Karl-Straße eine 22-jährige Fußgängerin angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Verkehrsunfallermittlungen kam es zu dem Unfall gegen 21:17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte die Fußgängerin, die Helmholtzstraße über die Grünlicht zeigende Ampel zu überqueren. Als sie sich etwa in der Fahrbahnmitte befand, näherte sich von links über die Helmholtzstraße ein schwarzer VW, der ohne zu halten in die Kreuzung einfuhr und die 22-Jährige erfasste. Durch die Kollision erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der VW allerdings hielt nicht an, sondern flüchtete vom Unfallort über die Helmholtzstraße in Fahrtrichtung Havensteinstraße.

Haben Sie das Unfallgeschehen beobachtet oder können sonstige Hinweise auf den Unfallverursacher/die Unfallverursacherin geben? Dann melden Sie sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0208/826-0.

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