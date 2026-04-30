Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mehr als doppelt so schnell? Bitte recht freundlich!

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Oberhausen (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, führte die Polizei Oberhausen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Fernewaldstraße in Höhe der Hausnummer 220 durch.

Gegen 10:13 Uhr wurde dabei ein Fahrzeug der Marke Nissan mit Recklinghäuser Kennzeichen festgestellt, das die Fernewaldstraße in Fahrtrichtung Königshardt befuhr. Die gemessene Geschwindigkeit betrug 67 km/h bei erlaubten 30 km/h. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich eine Überschreitung von 34 km/h.

Die Fahrzeugführerin muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei Oberhausen weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung der Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen hin - insbesondere in Bereichen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Kontrollen werden weiterhin konsequent durchgeführt.

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