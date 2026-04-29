Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (20.-26.04.2026) sind insgesamt zehn Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld verschafften sich die Täter Zugang zum Haus und hebelten die Wohnungstür auf. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger, ihr Zuhause zusätzlich zu schützen. Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Sicherheitsexperten. Er kommt zu Ihnen und zeigt Ihnen, wo Sie nachjustieren können, um Ihr Haus oder Ihre Wohnung noch besser zu schützen. Der Technische Sicherheitsberater ist für Sie kostenfrei. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

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