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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 247

Höngeda (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 06.50 Uhr auf der Bundesstraße 247 zwischen Großengottern und Höngeda zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache streifte ein Transporter zunächst einen Pkw im Gegenverkehr und stieß anschließend frontal gegen ein weiters Auto. Beide Fahrer der frontal kollidierten Fahrzeuge wurden schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam es bis in den Vormittag zu einer halbseitigen Sperrung der Bundesstraße.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur Unfallursache. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0097193

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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