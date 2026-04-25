POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV, am Samstag, dem 25.04.2023, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Nach Hinweisen aus der Bevölkerung zu mutmaßlichem Drogenhandel im Bereich des Sterkrader Bahnhofs führten Kräfte der Polizei Oberhausen am Dienstag (21.04.) gezielte Observationsmaßnahmen durch. Im Rahmen dieser Maßnahmen bestätigten sich die Hinweise auf wiederkehrende Drogengeschäfte zur Mittagszeit. Dabei konnten typische Übergabesituationen beobachtet werden, bei denen sogenannte "Bubbles" ...

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