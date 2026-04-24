Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der Zeit vom 13. bis 19. April 2026 sind der Polizei in Oberhausen insgesamt neun Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem besonders perfiden Fall am 14.04. wurde eine 86-jährige Seniorin während ihres Einkaufs in einem Discounter bestohlen. Unbekannte Täter entwendeten sowohl ihren Personalausweis als auch ihre Wohnungsschlüssel. Anschließend verschafften sie sich mit dem Originalschlüssel Zugang zu ihrer Wohnung im Stadtteil Königshardt. Dort wurden Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet. Die Täter verließen die Wohnung anschließend unbemerkt und ohne erkennbare Spuren, indem sie die Tür ordnungsgemäß wieder verschlossen.

Die Polizei Oberhausen warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Vorgehensweise und gibt folgende Präventionstipps:

Adressdaten nicht zusammen mit Schlüsseln transportieren: Insbesondere Ausweise oder Notizzettel mit Anschrift sollten nicht gemeinsam mit dem Wohnungsschlüssel mitgeführt werden.

Bei Schlüsselverlust sofort handeln: Lassen Sie umgehend die Schlösser austauschen, insbesondere wenn ein Bezug zur Adresse möglich ist.

Aufmerksam im öffentlichen Raum: Achten Sie beim Einkaufen oder in Menschenmengen auf Ihre Wertsachen und tragen Sie Taschen möglichst nah am Körper.

Nachbarschaft einbinden: Informieren Sie bei Verdacht oder Abwesenheit vertrauenswürdige Nachbarn.

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