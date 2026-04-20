Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Anwohner durch Detonationen aufgeschreckt - Polizei Oberhausen bittet um Hinweise

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Oberhausen (ots)

Gleich zwei nächtliche Explosionen haben am vergangenen Wochenende und zu Wochenbeginn Anwohner in Oberhausen aus dem Schlaf gerissen. In beiden Fällen wurden Zigarettenautomaten offenbar durch bislang unbekannte Täter gesprengt und geplündert. Die Polizei ermittelt aktuell und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Sonntagmorgen (19.04.) wurden Einsatzkräfte gegen 04:49 Uhr zur Kreuzung Wannerstraße/Kniestraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 04:43 Uhr auf dem Gehweg vor der Hausnummer 73 der Kniestraße (Foto: links).

Ein Zeuge berichtete, dass er zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört habe. Etwas später habe er sich nach draußen begeben und festgestellt, dass ein Zigarettenautomat vollständig zerstört worden ist. Die Fronttür und weitere Bauteile lagen verstreut im Nahbereich.

Nur einen Tag später, am Montagmorgen (20.04.), wurden Streifenwagen gegen 04:52 Uhr zur Behrensstraße/Schifferstraße entsandt. Auch hier war es gegen 04:50 Uhr zu einer Explosion gekommen (Foto: rechts).

Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der Zigarettenautomat augenscheinlich gesprengt worden war. Trümmerteile lagen im Umfeld verteilt.

Ein Anwohner gab an, durch einen lauten Knall geweckt worden zu sein. Kurz darauf habe er Motorgeräusche wahrgenommen. Beim Blick aus dem Fenster habe er mindestens zwei Motorräder oder Roller gesehen, die sich in Richtung Fröbelplatz entfernten.

Zeugen gesucht! Die Polizei Oberhausen prüft einen möglichen Tatzusammenhang und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden. Via Telefon: 0208 826-0 oder E-Mail: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

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