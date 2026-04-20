Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw-Diebstahl endet im Gebüsch - 35-Jähriger festgenommen

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Oberhausen (ots)

Am späten Sonntagabend (19.04.), gegen 22:00 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen eine verdächtige Person im Bereich des Ostfriedhofs auf dem dortigen Parkplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen einen Mann, der sich in einem blauen Pkw aufhielt. Kurz darauf war ein lauter Knall zu hören. Der blaue Wagen setzte sich in Bewegung, kollidierte mit Blumenkübeln, sowie einem geparkten Pkw und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen, wodurch es zu starker Rauchentwicklung im Straßenbereich kam.

Zeitgleich stellte ein weiterer Zeuge fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr auf dem vorgesehenen Parkplatz stand. Er verließ daraufhin seine Wohnung und konnte den mutmaßlichen Fahrzeugdieb noch auf der Straße antreffen. Als er diesen zur Rede stellen wollte, kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige konnte sich jedoch losreißen und flüchtete fußläufig in Richtung Bergstraße. Der Zeuge wurde bei der Rangelei nicht verletzt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Person kurze Zeit später durch Polizeikräfte gestellt und festgenommen werden. Bei der Festnahme, sowie im anschließenden Polizeigewahrsam leistete der Mann Widerstand und war gegenüber den Beamten äußerst aggressiv.

Der 35-jährige Tunesier ist nach ersten Erkenntnissen nicht in Deutschland gemeldet und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In dem von ihm benutzten Fahrzeug fanden die Beamten auf dem Beifahrersitz diverse Werkzeuge, darunter auch Zangen, die mutmaßlich zum Kurzschließen des Pkw verwendet wurden.

Der Opel Kadett wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Den 35-Jährigen erwarten nun zahlreiche Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat.

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