Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wiederholungstäter in Gewahrsam genommen - Körperverletzung am Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.04.) wurden um 00:45 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Willy-Brandt-Platz alarmiert, da dort ein Zeuge einen Mann beobachtet hatte, der aggressiv Passanten bepöbelte. Nach weniger als einer Minute trafen die ersten Einsatzkräfte vor Ort ein und konnten den Mann (24) unmittelbar antreffen. Zwar konnten die Beamtinnen und Beamten keine Straftaten feststellen, der 24-Jährige verhielt sich jedoch weiterhin durchweg aggressiv, weswegen ihm die Ingewahrsamnahme angedroht wurde.

Etwa eine Stunde später wurden um 01:47 Uhr erneut mehrere Einsatzkräfte zum Willy-Brandt-Platz entsandt, da es dort soeben zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 51-Jährigen gekommen war. Die Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen kam den Beamtinnen und Beamten bekannt vor, denn diese traf auf den 24-Jährigen aus dem vorgelagerten Einsatzgeschehen zu. Nach einer kurzen Fahndung konnte dieser dann auf dem Museumsbahnsteig angetroffen werden, wo er fixiert und anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht wurde. Gegen den Polizeibekannten wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

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