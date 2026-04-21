Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

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Oberhausen (ots)

Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können - am Freitag (17.04.), um 1:20 Uhr in der Nacht, klingelte ein Passant an der Tür eines Einfamilienhauses an der Nathlandstraße. Er war darauf aufmerksam geworden, dass das vor dem Haus stehende Fahrzeug brannte. Der alarmierte 43-jährige Halter des Toyota begann sofort damit, den Brand zu löschen. Die eintreffende Berufsfeuerwehr löschte den Brand schließlich und die Polizei nahm ihre Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung auf.

Die Ermittler des KK11 suchen nun nach Zeugen, die etwas beobachtet und Hinweise auf mögliche Brandstifter geben können. Melden Sie sich bitte per Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Nummer 0208-826-0.

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