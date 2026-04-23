Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schlagloch: Schwere Verletzungen nach Fahrradsturz

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Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (22.04.) kam es gegen 17:45 Uhr im Bereich der Beerenstraße / Friesenstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Seniorin gemeinsam mit ihrem Ehemann die Beerenstraße. In Höhe der abknickenden Straßenführung geriet sie beim Überfahren eines Schlaglochs ins Straucheln, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Die 72-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Sie wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Angesichts von Straßenverhältnissen, die für Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende gefährlich werden können, gibt die Polizei Oberhausen folgende Hinweise:

Achten Sie stets auf Unebenheiten wie Schlaglöcher, Risse oder abgesenkte Gullideckel - insbesondere in Kurvenbereichen oder an Einmündungen. Eine frühzeitige Wahrnehmung gibt Ihnen mehr Zeit zu reagieren.

Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, vor allem auf unbekannten Strecken oder bei unübersichtlichen Straßenverläufen. So behalten Sie auch bei plötzlich auftretenden Hindernissen besser die Kontrolle über Ihr Fahrzeug.

Halten Sie ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Personen, um Hindernisse rechtzeitig erkennen zu können. Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen und bremsen Sie kontrolliert, um Stürze zu verhindern.

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