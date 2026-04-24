Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreicher Schlag gegen die Drogenkriminalität

Oberhausen (ots)

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung zu mutmaßlichem Drogenhandel im Bereich des Sterkrader Bahnhofs führten Kräfte der Polizei Oberhausen am Dienstag (21.04.) gezielte Observationsmaßnahmen durch. Im Rahmen dieser Maßnahmen bestätigten sich die Hinweise auf wiederkehrende Drogengeschäfte zur Mittagszeit. Dabei konnten typische Übergabesituationen beobachtet werden, bei denen sogenannte "Bubbles" gegen Bargeld übergeben wurden.

Im Zuge der Observation wurden zwei männliche Beschuldigte (25 und 35) wegen des Verdachts des Handels mit Kokain festgenommen. Durch Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte noch eine mutmaßlich beteiligte Person kurz darauf in seinem Pkw überprüft werden.

Bei der Durchsuchung konnten in der Jackentasche des Mannes fünf "Bubbles" mit augenscheinlich Kokain aufgefunden werden. Zudem führte der Beschuldigte eine größere Menge Bargeld mit sich. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel, Bargeld sowie Mobiltelefone wurden sichergestellt. Alle drei Festgenommenen - deutsche und albanische Staatsangehörige - wurden nach ihrer Vorführung einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Duisburg-Hamborn überstellt.

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