Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbruch in der Innenstadt - Tatverdächtiger vor Ort festgenommen

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Oberhausen (ots)

Am Freitagmorgen (24.04.) kam es an der Kreuzung Marktstraße/Friedrich-Karl-Straße zu einem Geschäftseinbruch. Der Tatverdächtige konnte auf seiner fußläufigen Flucht unmittelbar festgenommen werden.

Erste Anrufe erreichten die Leitstelle um 04:20 Uhr: Mehrere Anrufer berichteten, dass sie soeben an der o. g. Kreuzung beobachtet hatten, wie dort ein Mann die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeschlagen und offenbar eine Kasse entwendet hatte. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Tatörtlichkeit geschickt, die innerhalb weniger Augenblicke vor Ort eintrafen. Hierbei entdeckte ein Einsatzmittel auf der Anfahrt an der Kreuzung Helmholtzstraße/Stöckmannstraße eine dunkel gekleidete Person, die unter dem Arm offenbar eine entsprechende Kasse hielt. Unmittelbar nahmen sie die Verfolgung des Mannes auf, der nun fußläufig die Flucht ergriff. Nach mehreren hundert Metern endete die Flucht für den Mann jedoch in einer Gartenanlage, wo er zu Boden gebracht und fixiert werden konnte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass gegen den 21-Jährigen ohnehin bereits ein Haftbefehl bestand. Daher wurde er abschließend festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, nachdem eine blutende Verletzung an seiner Hand behandelt werden musste.

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