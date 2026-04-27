Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen bittet um Hinweise nach Fahrerflicht

Oberhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.04.) kam es gegen 15:58 Uhr auf der Teutoburger Straße / Ecke Mergelstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer die Teutoburger Straße in aufsteigende Fahrtrichtung. Vor ihm fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der in Höhe der Hausnummer 165 plötzlich stark abbremste und zum Stillstand kam. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug auf. Infolge des Zusammenstoßes stürzte er und verletzte sich.

Nach einem kurzen Streitgespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zuvor hatte er sein verlorenes Kennzeichen aufgehoben und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Er bog anschließend in die Amselstraße ab.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-etwa 30 Jahre alt

-dunkle Haare

-Bart (Vollbart bzw. Schnauzbart)

-dunkle Kleidung

-sprach akzentfrei Deutsch

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen BMW 1er gehandelt haben.

Hinweisgeber melden sich bitte per Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Nummer 0208-826-0.

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