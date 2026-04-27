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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

POL-OB: Zigarettenautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen
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Oberhausen (ots)

In der Nacht auf Montag (27.04.) kam es im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr zu insgesamt drei Explosionen an unterschiedlichen Orten im Oberhausener Stadtgebiet. In allen Fällen wurden Zigarettenautomaten aufgesprengt und anschließend geplündert.

Fuldastraße: Hier ereignete sich der erste Angriff auf einen Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei Tatverdächtige vor Ort. Nach der Sprengung flüchteten die bislang unbekannten Täter mit einem Mofa in den Farben Blau, Weiß und Rot in unbekannte Richtung.

Bermensfeld: Kurze Zeit später wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt und stellten einen beschädigten Zigarettenautomaten fest. Die Täter konnten noch beobachtet werden und entfernten sich anschließend ebenfalls mit Mofas vom Tatort.

Liebknechtstraße: Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk, indem sie die Eingangstür aufdrückten. Im Anschluss wurde mutmaßlich ein Sprengkörper an einem Zigarettenautomaten angebracht und eine Detonation herbeigeführt. Durch die Druckwelle wurde zudem das Fensterglas des Kiosks erheblich beschädigt.

Aufgrund der Tatbegehungsweise und der zeitlichen sowie örtlichen Nähe besteht der Verdacht, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat bereits umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht! Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu den Tätern? Dann melden Sie sich unter der 0208/826-0 oder E-Mail: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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