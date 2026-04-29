Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schon nachts gestoppt - morgens wieder aufgefallen: 45-Jähriger erneut unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad unterwegs

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Oberhausen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen hat am Dienstagvormittag (28.04.) einen 45-jährigen Radfahrer im Stadtgebiet kontrolliert, der bereits in der Nacht zuvor polizeilich aufgefallen war.

Gegen 09:40 Uhr befuhren die Einsatzkräfte die Teutoburger Straße als ihnen ein Fahrradfahrer durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Mann fuhr in Schlangenlinien, geriet wiederholt über die Begrenzung des Radwegs und setzte seine Fahrt über die Elpenbachstraße bis in die Hasenstraße fort. Dort nutzte er zeitweise sogar die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen musste!

An der Hasenstraße stoppte der 45-Jährige schließlich und wurde durch die Beamten kontrolliert. Dabei stellten diese deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum fest: glasige Augen, Alkoholgeruch sowie ein auffallend redseliges und hyperaktives Verhalten. Auf Nachfrage erklärte der Mann, er sei bereits in der Nacht kontrolliert worden - inklusive Blutprobe. Seitdem habe er "nichts mehr getrunken", ergänzte jedoch kurz darauf, am Morgen noch "zwei bis drei Schlücke Vodka" zu sich genommen zu haben.

Keine Überraschung: Ein freiwilliger Atemalkoholtest reagierte positiv. Der Mann wurde für eine Blutprobe dem polizeiärztlichen Dienst zugeführt. Die Weiterfahrt mit Fahrzeugen aller Art wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Auch auf dem Fahrrad gilt: Wer alkoholisiert unterwegs ist, gefährdet sich und andere - und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. In diesem Fall offenbar sogar zweimal innerhalb weniger Stunden.

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