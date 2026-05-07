Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei bittet nach Vorfall am Hauptbahnhof um Zeugenhinweise

Oberhausen (ots)

Am Freitag (01.05.) gegen 04:00 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann im Bereich der Rückseite des Hauptbahnhofs an der Hansastraße von Passanten mit Verletzungen im Gesicht angetroffen. Der Mann gab an, dass ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei. An den weiteren Verlauf könne er sich nicht erinnern. Er vermute jedoch, Opfer eines Angriffs geworden zu sein. Der 53-Jährige erlitt Hämatome sowie Schürfwunden im Gesichtsbereich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Hansastraße Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0208/826-0 zu melden.

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