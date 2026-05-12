Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogen, Flucht und 50 km/h: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (11.05.) gegen 22:30 Uhr wollten Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen auf der Straße "Zum Eisenhammer" einen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen. Noch bevor Anhaltesignale gegeben wurden, bog der Fahrer plötzlich in eine Stichstraße im Bereich eines Autohauses ab und entzog sich der Kontrolle.

Die Polizeibeamten suchten den Nahbereich daraufhin fußläufig ab und konnten den Mann wenig später versteckt hinter einem Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses antreffen. Der 54-jährige Oberhausener ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Ihm wurde daraufhin auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem sichergestellten Fahrzeug aufgrund seiner bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 km/h nicht um einen zulassungsfreien E-Scooter, sondern um ein führerscheinpflichtiges Kleinkraftrad handelt. Der Beschuldigte besitzt jedoch keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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