Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (04.-10.05.2026) sind in Oberhausen insgesamt vier Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Osterfeld hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung aus und durchsuchten die Zimmer nach Beute.

Wichtig zu wissen: Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es sogar tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz" weg sind. In den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze.

Deshalb appelliert die Polizei:

- Achten Sie bitte auf verdächtige Personen und Situationen in Ihrer Nachbarschaft!

- Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über die 110.

- Lassen Sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten und vereinbaren Sie noch gleich einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

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