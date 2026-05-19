Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Personalien verschleiert

Saale-Holzland (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Tröbnitz hat ein Fahrer eines Kleintransporters am Montagmittag zunächst falsche Personalien angegeben. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten Unstimmigkeiten bei den Angaben des Mannes. Erst nach weiterer Überprüfung konnte seine tatsächliche Identität festgestellt werden. Die Verschleierung hatte seinen Grund: der tatsächliche Fahrer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest verlief negativ, ebenso ein Drogentest. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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