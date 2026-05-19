PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Personalien verschleiert

Saale-Holzland (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Tröbnitz hat ein Fahrer eines Kleintransporters am Montagmittag zunächst falsche Personalien angegeben. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten Unstimmigkeiten bei den Angaben des Mannes. Erst nach weiterer Überprüfung konnte seine tatsächliche Identität festgestellt werden. Die Verschleierung hatte seinen Grund: der tatsächliche Fahrer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest verlief negativ, ebenso ein Drogentest. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 08:55

    LPI-J: Wildunfall auf der B88

    Saale-Holzland (ots) - Auf der Bundesstraße 88 zwischen Porstendorf und Steudnitz kam es am frühen Montagmorgen zu einem Wildunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aus Richtung Jena in Fahrtrichtung Camburg unterwegs, als kurz hinter der Ausfahrt Neuengönna plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Reaktion konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:55

    LPI-J: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

    Saale-Holzland (ots) - Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Bachstraße in Kahla gleich mehrere Strafverfahren auf sich gezogen. Polizeibeamte wollten den Fahrer eines VW Bora kontrollieren, nachdem dieser zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Mann jedoch und versuchte sich ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:55

    LPI-J: Heckscheibe auf Parkplatz beschädigt

    Jena (ots) - Auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Rudolstädter Straße in Jena kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen den Vormittags- und Nachmittagsstunden die Heckscheibe eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt vom Tatort. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren