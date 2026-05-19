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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übelkeit nach Buttersäure-Attacke auf Gebäude

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben im Bereich der Deutschen Rentenversicherung in der Erfurter Straße in Weimar offenbar mit Buttersäure gefüllte Luftballons gegen das Gebäude geworfen. Einer der Ballons platzte dabei. Die Tatzeit beschränkt sich dabei auf die Nacht vom 17.05.2026 auf den 18.05.2026. Durch den austretenden Stoff klagte ein Mitarbeiter des Objektes über Übelkeit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen weiter niemand. Die Berufsfeuerwehr Weimar kam zum Einsatz und beseitigte die betroffenen Gegenstände. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mittels gesundheitsschädlicher Stoffe aufgenommen. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der KPS Weimar zu melden (03643 - 882 0, kps.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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