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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau auf offener Straße angegriffen

Weimar/Weimarer Land (ots)

In der Marcel-Paul-Straße kam es am Montagabend zu einer körperlichen Attacke gegenüber einer 31-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Vorfall aus einer zunächst verbalen Streitigkeit. Demnach soll eine Radfahrerin eine Fußgängerin zunächst beleidigt haben, nachdem diese offenbar das Klingeln eines mitfahrenden Kindes aufgrund getragener Kopfhörer nicht wahrgenommen hatte. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Die Radfahrerin soll der Geschädigten mit dem Fahrrad gegen das Bein gefahren sein und ihr anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Die Geschädigte wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise (03643 882 -0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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