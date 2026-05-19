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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb in Discounter gestellt

Apolda (ots)

Gestern Vormittag wurde in einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich diverse Lebensmittel und Haushaltswaren im Wert von knapp 30 Euro in den Rucksack steckte. Kurz darauf wollte die 33-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte die Frau, woraufhin sie ihn beleidigte. Die Diebin ist der Polizei bereits bekannt wegen ähnlicher Delikte. Gegen sie wurde Anzeige wegen Diebstahl und Beleidigung erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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