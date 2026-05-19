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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großaufgebot der Polizei in Jena/ Lobeda-Ost am 16.05.2026

Jena (ots)

   - Samstagabend, den 16.05.2026, musste ein Großaufgebot der 
     Polizei

zum Salvador-Allende-Platz nach Lobeda-Ost ausrücken. Hintergrund des Einsatzes war, dass kurz vor 18:00 Uhr ein Zeuge eine offenbar schwer verletzte und nicht mehr ansprechbare Frau aufgefunden hatte. Die Frau wurde daraufhin schnellstmöglich notfallmedizinisch versorgt und ins Klinikum gebracht. Aufgrund der Auffindesituation konnte anfänglich ein Verbrechenstatbestand nicht ausgeschlossen werden, weshalb umfangreiche polizeiliche Maßnahmen, darunter auch eine intensive Spurensicherung erfolgten. Nach Verdichtung der ersten Ermittlungen konnte ein mutmaßliches Verbrechen bislang ausgeschlossen werden. Die 29-jährige Frau wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand im Vorfeld Opfer einer Beziehungstat. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 40-jährige, polizeibekannte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera am 17.05.2026 wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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