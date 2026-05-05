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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Raub zum Nachteil einer 76-Jährigen

Wolfenbüttel, Brauergildenstraße, 30.04.2026, gegen 12:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen überfiel eine unbekannte männliche Täterschaft eine 76-jährige Frau, während diese auf dem Fußweg mit ihrem Rollator ging. Nach Angaben der Frau lief der Täter zunächst an ihr vorbei, habe sich umgedreht und ihren Rucksack vom Rücken gerissen. Hierbei kam es zum Sturz der Frau, bei dem sie sich leichte Verletzungen zuzog.

Im Anschluss sei der Täter mit ihrem Rucksack über die Kanzleistraße, in Richtung der Bärengasse geflüchtet.

Der Täter wurde wie folgt aussehend beschrieben:

   - circa 165cm groß,
   - schlank,
   - mit schwarz welliger Frisur,
   - circa 20-Jahre alt,
   - sein Erscheinungsbild entsprach dem afrikanischen Phänotyp,
   - mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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