POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.05.2026
Wolfenbüttel (ots)
Versuchter Einbruch in einen Baucontainer
Wolfenbüttel, Stellwerksweg, 30.04.2026, 17:30 Uhr- 04.05.2026, 06:00 Uhr
Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach dem gewaltsamen Öffnen einer Tür den Zutritt in den Baucontainer. Es entstand ein Schaden im unteren, dreistelligen Bereich. Diebesgut wurde nicht entwendet.
Bereits zwischen dem 24.04.2026 und dem 27.04.2026 kam es zum gewaltsamen Aufbruch des Baucontainers. Hierbei wurden diverse Werkzeuge, sowie Nahrungsmittel entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entgegen.
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