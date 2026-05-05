Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße, 30.04.2026, 18:00 Uhr - 04.05.2026, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Schule und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Die entstandene Schadenssumme sowie das Diebesgut sind bisher nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

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