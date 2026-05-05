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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.05.2026: Auffahrunfall mit Linienbus in Peine

Peine (ots)

Bei einem Auffahrunfall am 04.05.2026 gegen 15:15 Uhr ist eine 23-jährige Frau leichtverletzt worden. Der 46-jährige Busfahrer befuhr die Straße Schwarzer Weg in Peine in Richtung Edemissen, als er einen vor ihm bremsenden Seat nicht rechtzeitig bemerkte. Der Seat, am Steuer eine 60-Jährige, wurde auf einen davor stehenden VW, gefahren von einem 39-Jährigen, geschoben. Bei dem Zusammenstoß stieß sich eine 23-jährige Passagierin des Busses den Kopf. Sie wurde, gemeinsam mit ihrem Baby, vorsorglich in ein Braunschweiger Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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