Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.05.2026

Schöppenstedt (ots)

Polizei ermittelt wegen Raubes

Schöppenstedt, Berliner Ring, 04.05.2026, gegen 12:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen klingelte ein unbekannter Täter an der Hauseingangstür des 89-jährigen Opfers. Nach dem Öffnen der Eingangstür versuchte er dem Opfer zunächst handwerkliche Arbeiten anzubieten. Nachdem das Opfer diese ablehnte, habe der Täter die 89-jährige zur Seite gestoßen und sei in das Wohnhaus gelangt. Verletzt habe er das Opfer nicht. Anschließend habe er das Obergeschoss nach Wertsachen durchsucht. Ermittlungen ergaben, dass Schmuck in einer mittleren vierstelligen Summe erbeutet wurde.

Nach der Tat flüchtete der Täter unerkannt und kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 50 Jahre, - circa 170 cm, - schlank.

Er hatte graue Haare und war bekleidet mit einer grauen Hose und einer grauen Jacke.

Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

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