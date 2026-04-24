Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrerin übersehen.

Lippe (ots)

Im Bereich Bielefelder Straße/Orbker Straße kam es am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) gegen 15.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Ein 45-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem Kia Picanto aus der Orbker Straße über einen Geh-/Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung eines Parkplatzes. Dabei übersah er eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Geh-/Radweg der Bielefelder Straße in Richtung Heidenoldendorf unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau aus Detmold, prallte nach ersten Erkenntnissen an einen Blumenkübel und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Am Kia entstand ein leichter Sachschaden.

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