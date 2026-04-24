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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbrecher stehlen Münzen.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) zwischen 8 und 12 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Jenaer Straße eingebrochen. Die bislang Unbekannten öffneten gewaltsam ein Kellerfenster, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Münzen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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