Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Fahrzeug und Fahrer nach Verkehrsunfall-Flucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.04.2026) gegen 6.15 Uhr flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 23-Jähriger aus Lage war mit seinem VW Golf auf der Bielefelder Straße in Richtung Lieme unterwegs, als ihm ein anderer Wagen in Richtung Liemer Straße entgegenkam, der nach ersten Erkenntnissen mittig auf der Straße fuhr. Der Golf-Fahrer wich dem Auto aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei von der Straße ab und schließlich im Graben zum Stehen. Der andere beteiligte Wagen fuhr einfach weiter. Neben dem Fahrzeug wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Fahrzeug und Fahrer geben können. Insbesondere wird eine bestimmte Zeugin gebeten sich bei der Polizei zu melden: Sie hielt nach dem Unfall an und führte ein kurzes Gespräch mit dem 23-Jährigen.

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