POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Einbrecher stehlen Stromkabel und Kupferrohre.
Lippe (ots)
In der Alverdisser Straße wurde im Zeitraum 27.03. - 22.04.2026 in ein Wohngebäude eingebrochen, das zur Zeit renoviert wird. Augenscheinlich gelangten die Einbrecher durch das Einschlagen von Scheiben in das Gebäude. Sie entwendeten diverse Stromkabel und -leitungen sowie Kupferrohre im Innen- und Außenbereich. Dabei ist das Gebäude stark beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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