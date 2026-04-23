Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unter Drogeneinfluss am Steuer oder ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Ergebnisse einer Verkehrskontrolle an der B1.

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Lippe (ots)

Am Mittwoch (22.04.2026) führte die Polizeiwache Blomberg mit Unterstützung des Verkehrsdienstes und der Kriminalpolizei sowie Straßen NRW und der Feuerwehr ab Mittag eine mehrstündige allgemeine Verkehrskontrolle an der B1 im Bereich der Abfahrt Belle durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten mehrere Verstöße festgestellt und entsprechende polizeiliche Maßnahmen getroffen werden.

Drei Personen saßen ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer und erhielten eine Strafanzeige. Ihnen allen wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt. Zusätzlich wurde zwei Mal Anzeige gegen die Halter der genutzten Fahrzeuge erstattet, da diese es zuließen, dass die Fahrer sie ohne Führerschein nutzten.

Eine weitere Strafanzeige wegen Urkundenfälschung kommt auf einen Autofahrer zu, der den Einsatzkräften einen gefälschten Führerschein präsentierte.

Ebenfalls fünf Fahrer waren nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss unterwegs und müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Drogenvortests vor Ort verliefen jeweils positiv auf Cannabis oder auch Kokain. Den Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Fahrt endete für sie an der Kontrollstelle.

Zusätzlich sind vier weitere Ordungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen worden - zum Beispiel, weil ein Mann unangeschnallt im Wagen saß, aber nicht bereit war das Verwarngeld zu zahlen. Insgesamt verhängten die Beamten in 18 Fällen wegen Verstößen im Straßenverkehr Verwarngelder - unter anderem wegen Gurtverstößen, nicht gesicherten Hunden, aber auch fehlenden Warnwesten oder Verbandskästen im Fahrzeug sowie fehlender Ladungssicherung.

Bei allen anderen überprüften Fahrerinnen und Fahrern konnten bei der Verkehrskontrolle keinen Beanstandungen festgestellt werden, so dass sie ihre Fahrten direkt fortsetzen konnten.

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