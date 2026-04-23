Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Blomberg. Öffentlichkeitsfahndung: EC-Karte an falschen Polizisten übergeben.

Lippe (ots)

Mitte Februar 2026 erhielt eine Seniorin aus Blomberg einen Telefonanruf von einer falschen Polizeibeamtin. Diese warnte vor Bankmitarbeitern, die unberechtigt Geld abheben würden. Um die Frau vor einem möglichen Diebstahl zu schützen, wurde sie um die Herausgabe ihrer EC-Karte gebeten. An ihrer Haustür übergab sie diese im Anschluss an einen vermeintlichen Polizeibeamten. Mit der erbeuteten Bankkarte erfolgten mehrere Bargeld-Abhebungen an Geldautomaten.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotos der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen und bittet Medien sowie Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt den gesuchten Mann? Die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201575

Wer Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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