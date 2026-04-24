POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.
Lippe (ots)
In der Jahnstraße versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag (22./23.04.2026) in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Es gelang ihm jedoch nicht, die Haustür aufzuhebeln. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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