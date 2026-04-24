POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (23.04.2026) gegen 6.15 Uhr flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 23-Jähriger aus Lage war mit seinem VW Golf auf der Bielefelder Straße in Richtung Lieme unterwegs, als ihm ein anderer Wagen in Richtung Liemer Straße entgegenkam, der nach ersten Erkenntnissen mittig ...

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