Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Der "Zukunftstag" beim Zoll in Osnabrück und Nordhorn

Osnabrück (ots)

"Zoll zum Anfassen" war das Motto des "Zukunftstags" am 23. April 2026 beim Hauptzollamt Osnabrück. 45 Schüler im Alter von elf bis fünfzehn Jahren nahmen an den Veranstaltungen des Zolls teil.

Ausgerichtet wurde der diesjährige Zukunftstag bei den Außenstellen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Osnabrück und Nordhorn.

Die Schüler bekamen unter anderem die Gelegenheit, die Arbeitsweise des Zolls bei Kontrollen kennenzulernen. Ansonsten gab es Dienstwagen und spannende Ausrüstungsgegenstände "live" zu sehen, es wurden Filme aus dem Alltag der Zollverwaltung gezeigt und selbstverständlich gab es eine "kleine Drogenkunde" sowie einen Zollhund bei der Arbeit. Bei Vorträgen und Gesprächen mit den Zöllnern erhielten die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, sich einen Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu verschaffen.

Gegen 13 Uhr verließen alle jungen Besucher mit ihren Teilnehmerurkunden, reichlich Informationsmaterial und vermutlich jeder Menge Eindrücke das Hauptzollamt.

"Zoll ist toll - ich hoffe, dass der Zukunftstag dazu beigetragen hat, das Interesse der Schüler für den unglaublich facettenreichen Beruf der Zollbeamten zu wecken", so das positive Resümee von Dr. Thomas Möller, Leiter des Hauptzollamts Osnabrück.

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