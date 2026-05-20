PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch in Souterrainwohnung - Hund schlägt Täter in die Flucht

Jena (ots)

In der Okensstraße in Jena kam es am späten Dienstagabend zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Gegen 23:45 Uhr bemerkte eine 29-jährige Bewohnerin einer Souterrainwohnung verdächtige Geräusche an einem Oberlichtfenster ihrer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Person, über das Fenster in die Wohnung einzusteigen. Noch bevor es zum Eindringen kam, schlug der in der Wohnung befindliche Hund der Geschädigten an. Die Bewohnerin wurde dadurch aufmerksam, schaute nach und bemerkte den Täter. Dieser ergriff unmittelbar die Flucht in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Okensstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 15:07

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 30.04.2026, 00:00 Uhr bis zum 02.05.2026, 20:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Hermann-Löns-Straße in Jena und verschafften sich hier gewaltsam Zugang zu einem Objekt des Jenaer Nahverkehrs. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und/ oder Fahrzeugen getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena (03641 - 81 0, ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 13:27

    LPI-J: Großaufgebot der Polizei in Jena/ Lobeda-Ost am 16.05.2026

    Jena (ots) - - Samstagabend, den 16.05.2026, musste ein Großaufgebot der Polizei zum Salvador-Allende-Platz nach Lobeda-Ost ausrücken. Hintergrund des Einsatzes war, dass kurz vor 18:00 Uhr ein Zeuge eine offenbar schwer verletzte und nicht mehr ansprechbare Frau aufgefunden hatte. Die Frau wurde daraufhin schnellstmöglich notfallmedizinisch versorgt und ins Klinikum gebracht. Aufgrund der Auffindesituation konnte ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:34

    LPI-J: Dieb in Discounter gestellt

    Apolda (ots) - Gestern Vormittag wurde in einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich diverse Lebensmittel und Haushaltswaren im Wert von knapp 30 Euro in den Rucksack steckte. Kurz darauf wollte die 33-Jährige den Einkaufsmarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte die Frau, woraufhin sie ihn beleidigte. Die Diebin ist der Polizei bereits bekannt wegen ähnlicher Delikte. Gegen sie wurde Anzeige wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren