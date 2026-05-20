Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch in Souterrainwohnung - Hund schlägt Täter in die Flucht

Jena (ots)

In der Okensstraße in Jena kam es am späten Dienstagabend zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Gegen 23:45 Uhr bemerkte eine 29-jährige Bewohnerin einer Souterrainwohnung verdächtige Geräusche an einem Oberlichtfenster ihrer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Person, über das Fenster in die Wohnung einzusteigen. Noch bevor es zum Eindringen kam, schlug der in der Wohnung befindliche Hund der Geschädigten an. Die Bewohnerin wurde dadurch aufmerksam, schaute nach und bemerkte den Täter. Dieser ergriff unmittelbar die Flucht in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Okensstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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